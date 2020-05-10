Алексей Олейник – о коронавирусе: Боялся, что эту заразу домой принесу

- Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя. А так, да - опасался, - цитирует Олейника ТАСС.
Напомним, что Олейник одержал победу над бывшим чемпионом организации бразильцем Фабрисио Вердумом. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).
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