Алексей Олейник – о коронавирусе: Боялся, что эту заразу домой принесу Российский тяжеловес Алексей Олейник сообщил, что опасался заразиться коронавирусом во время турнира UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

- Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя. А так, да - опасался, - цитирует Олейника ТАСС.

Напомним, что Олейник одержал победу над бывшим чемпионом организации бразильцем Фабрисио Вердумом. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).