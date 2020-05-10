Александр Шлеменко: Фергюсон вел работу под Хабиба, который вообще не работает в стойке Бывший чемпиона Bellator и известный российский боец Александр Шлеменко поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи.

– Смотрите. Фергюсона нужно понять. Он готовился. Несколько раз гонял вес. Вел работу под Хабиба, который вообще не работает в стойке. Скорее всего, вся его подготовка строилась на защите от проходов и тейкдаунов. И работа в борьбе к целом. Глупо предполагать, что он готовился к боксу. Столько готовиться к Хабибу, и получить совершенно непохожего бойца. Это большой риск. Тони на него пошел, и мы видели, чем это закончилось. Я не скажу, что у Фергюсона была плохая подготовка. Он был хорошо готов. Держал много ударов, двигался, не уставал. Я заметил только тактический провал. Тяжело готовиться на чистого бойца, а выйти на настоящего нокаутера, - рассказал Шлеменко.

Напомним, что для Фергюсона поражение от Гэтжи стало первым за восемь лет.