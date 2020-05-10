Дана Уайт: Остановить бой Фергюсон – Гэтжи было правильным решением - Советский спорт
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10 мая 2020 09:30ММА

Дана Уайт: Остановить бой Фергюсон – Гэтжи было правильным решением

Президент UFC Дана Уайт согласен с решением остановить поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

«Считаю, что остановка боя - отличное решение, но можно было сделать это раньше», - цитирует Уайта MMA Fighting.

Напомним, что 31-летний американец победил Тони Фергюсона в главном бою UFC 249 в Джексонвилле. Поединок был остановлен судьями досрочно в пятом раунде.

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