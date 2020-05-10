Фергюсон доставлен в больницу после поражения от Гэтжи

«По словам Даны Уайт, Нико Прайс и Тони Фергюсон были доставлены в больницу», - написал в своем «твиттере» журналист Дэнни Сегура.

Напомним, что Тони Фергюсон уступил Джастину Гэтжи в главном бою UFC 249 в Джексонвилле. Поединок был остановлен судьями досрочно в пятом раунде.