Дана Уайт высказался о возможной дате боя Нурмагомедов – Гэтжи

«Хабиб говорил, что готов драться летом, - заявил Уайт журналистам. - На следующей неделе мы постараемся решить, что делать дальше. Надо определиться с датой боя Хабиба против Гэтжи как можно раньше».

Напомним, что 10 мая Гэтжи сенсационно победил Тони Фергюсона в рамках UFC 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком дивизионе. Первоначально вместо Гэтжи с Фергюсоном должен был биться российский чемпион Хабиб Нурмагомедов. Теперь россиянину, видимо, придется защищать титул в поединке против Гэтжи.

Отметим, что некоторые болельщики полагают, что Хабиб будет искать повод избежать столкновения с американцем.