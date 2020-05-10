Василий Уткин: Если вам не понравился бой Фергюсон – Гэтжи, значит, ММА не для вас

«Не мне судить о тонкостях, но совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал, - написал Уткин в своем телеграм-канале. - Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно... А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство. Если вам не понравился этот бой, значит, вы убедились, что бои вам вообще смотреть не стоит. А я смотрю редко, и именно за этим. Прекрасное бессонное утро».

Напомним, что главным событием UFC 249 должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Однако россиянин не смог принять участие в турнире из-за пандемии коронавируса и был заменен на Джастина Гэтжи. Тот сенсационно победил Фергюсона и завоевал временный пояс чемпиона в легком весе. Теперь Гэтжи предстоит сразиться за полноценный титул чемпиона c Нурмагомедовым.