«Ты забыл, как я тебя вырубал?» Хабиб ответил на выпад Макгрегора Ранее ирландец назвал россиянина «крысой», отметив, что он испугался поединка с Тони Фергюсоном.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания очередной выпад со стороны ирландца Конора Макгрегора.

«Ты забыл, как я тебя вырубал, или опять пишешь в Twitter, будучи пьяным? Я просто уничтожил тебя – в ударной технике, в борьбе. Я заставил тебя сдаться. Ну и последнее, не забудь свои слова: «Это всего лишь бизнес», – написал россиянин в соцсети.

Hug legs? Have you forgot how I knock you down, or you typing tweets drunk? Beat you in striking, parts you up in wrestling, absolutely destroy you in grappling, Made you grab air with your hands, and at the end you gave up. last one, don’t forget your words ‘it’s only business’ — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 12, 2020

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Их бой состоялся в октябре 2018 года.

Добавим, что 18 апреля уроженец Дагестана должен был подраться с американцем Тони Фергюсоном, однако, их бой не состоялся, поскольку Нурмагомедов не смог вылететь в США из-за закрытия границ. После этого UFC назначил на его место Джастина Гэтжи, который одолел Фергюсона техническим нокаутом.