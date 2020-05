«Ты забыл, как я тебя вырубал?» Хабиб ответил на выпад Макгрегора

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания очередной выпад со стороны ирландца Конора Макгрегора.

«Ты забыл, как я тебя вырубал, или опять пишешь в Twitter, будучи пьяным? Я просто уничтожил тебя – в ударной технике, в борьбе. Я заставил тебя сдаться. Ну и последнее, не забудь свои слова: «Это всего лишь бизнес», – написал россиянин в соцсети.

Hug legs? Have you forgot how I knock you down, or you typing tweets drunk? Beat you in striking, parts you up in wrestling, absolutely destroy you in grappling, Made you grab air with your hands, and at the end you gave up. last one, don’t forget your words ‘it’s only business’