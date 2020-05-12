«Ты забыл, как я тебя вырубал?» Хабиб ответил на выпад Макгрегора - Советский спорт
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12 мая 2020 08:52ММАГичунцев Артур

«Ты забыл, как я тебя вырубал?» Хабиб ответил на выпад Макгрегора

Ранее ирландец назвал россиянина «крысой», отметив, что он испугался поединка с Тони Фергюсоном.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания очередной выпад со стороны ирландца Конора Макгрегора.

«Ты забыл, как я тебя вырубал, или опять пишешь в Twitter, будучи пьяным? Я просто уничтожил тебя – в ударной технике, в борьбе. Я заставил тебя сдаться. Ну и последнее, не забудь свои слова: «Это всего лишь бизнес», – написал россиянин в соцсети.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Их бой состоялся в октябре 2018 года.

Добавим, что 18 апреля уроженец Дагестана должен был подраться с американцем Тони Фергюсоном, однако, их бой не состоялся, поскольку Нурмагомедов не смог вылететь в США из-за закрытия границ. После этого UFC назначил на его место Джастина Гэтжи, который одолел Фергюсона техническим нокаутом.

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