Тактаров считает, что Майк Тайсон не продержится более 20 секунд в поединке по правилам ММА Об этом россиянин заявил в своем Instagram.

Ветеран ММА Олег Тактаров высказался о возможном выступлении легендарного боксера Майка Тайсона в смешанных единоборствах. «По ММА ему ловить вообще нечего. 20 сек», – ответил Тактаров одному из подписчиков. Напомним, ранее 53-летний Тайсон сообщил, что начал подготовку к благотворительным поединкам. Добавим, что американец был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он завершил карьеру в 2006 году. «Я вернулся». Тайсон опубликовал видео с тренировки