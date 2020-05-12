Тактаров считает, что Майк Тайсон не продержится более 20 секунд в поединке по правилам ММА

Ветеран ММА Олег Тактаров высказался о возможном выступлении легендарного боксера Майка Тайсона в смешанных единоборствах.
«По ММА ему ловить вообще нечего. 20 сек», – ответил Тактаров одному из подписчиков.
Напомним, ранее 53-летний Тайсон сообщил, что начал подготовку к благотворительным поединкам.
Добавим, что американец был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он завершил карьеру в 2006 году.
«Я вернулся». Тайсон опубликовал видео с тренировки
Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:30 ММА Усачев Владислав Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Без вакцины будут потеряны сотни миллионов фунтов. На каких условиях в Англии вернется футбол В Великобритании должны представить дорожную карту выхода из карантина и условия возобновления спортивных турниров. АПЛ может возобновиться 12 июня. 11.05.2020 11:00 Футбол Сергеев Иван Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:00 ММА Усачев Владислав Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Самая громкая кража XX века. После которой Тарасов увел команду со льда 11 мая 1969 года. В дерби ЦСКА – «Спартак» решалась судьба золотых медалей. 11.05.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав