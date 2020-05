Конор Макгрегор: В июле буду драться за титул в легком весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в твиттере, что свой следующий бой проведет в июле, и это будет поединок за титул в легком весе.

«С огромной радостью жду боя за титул в легком весе где-то в июле», – написал Макгрегор.

Стоит отметить, что ранее глава UFC Дана Уайт рассказал о намерении летом провести поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Россиянин действующий чемпион UFC в легком весе, а американец стал обладателем временного пояса, победив 9 мая своего соотечественника Тони Фергюсона.

Super excited for the LW Title bout in July!