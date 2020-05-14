Ротвелл предложил бой Олейнику: Уважаю вас, давайте сделаем это В крайнем поединке россиянин одолел экс-чемпиона UFC Фабрисио Вердума.

Американский боец ММА Бен Ротвелл изъявил желание провести бой против россиянина Алексея Олейника.

«Уважаю мистера Олейника. Он победил Фабрисио Вердума и попросил большой бой. Как известно, меня называют «Биг Бен». Так что давай сделаем это», – сказал американец после победы над Овинсом Сен-Пре на турнире UFC Fight Night 171.

За всю карьеру в ММА 38-летний Ротвелл одержал 38 побед и потерпел 12 поражений. В активе 42-летнего Олейника – 59 побед и 13 поражений.