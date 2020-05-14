Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце - Советский спорт
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14 мая 2020 11:20ММА

Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист находится в коме. Также у него обнаружили пневмонию.

Российский комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о текущем состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.

«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение.

В каком состоянии – пока никаких данных нет. Что было у него, никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», – цитирует Рабаданова «РБК-Спорт».

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который на данный момент провел 28 боев и одержал 28 побед. Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

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