Источник: Отец Хабиба занимался зарядкой несмотря на запрет врачей Такой информацией располагает Telegram-канал Baza.

Стало известно, почему российский специалист Абдулманап Нурмагомедов оказался в военном госпитале, расположенном в Москве.

Ранее сообщалось, что 57-летний тренер находится в коме. Также у него обнаружили пневмонию. При этом в СМИ писали, что он перенес инсульт.

«Абдулманап Нурмагомедов попал в махачкалинскую больницу еще 24 апреля. У него диагностировали вирусную пневмонию, но первые дни Абдулманап чувствовал себя хорошо. Он даже занимался зарядкой, когда врачи строго прописали ему лежачий режим. Затем его состояние немного ухудшилось – и Нурмагомедова перевели в общую реанимацию. Врачи говорят, что Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус и что они не смогли его уговорить.

Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце

К началу мая состояние отца Хабиба не улучшалось, родственники захотели отправить его в Москву. Несмотря на то что сам Нурмагомедов хотел остаться в больнице Махачкалы, там не было аппарата ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), который помогает при острой дыхательной недостаточности. Хабиб организовал коммерческий борт, и 2 мая Абдулманапа доставили в столичную больницу, где у него все же обнаружили СOVID-19.

А 3-го числа у мужчины случился инфаркт, и его состояние резко ухудшилось. Ему сделали операцию, подключили к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозный сон. Состояние Абдулманапа остается тяжелым», – говорится в сообщении источника.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который на данный момент провел 28 боев и одержал 28 побед. Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.