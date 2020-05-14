«Вся страна переживает за тебя». Гаджиев поддержал отца Нурмагомедова Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт.

Президент российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев оставил запись в соцсети, посвященную Абдулманапу Нурмагомедову.

«Если у нас возникает спор, то мы идем за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он не только этот спор компетентно разрешит, но и сделает это с удивительной легкостью и присущим только ему чувством юмора!

Вся страна переживает за тебя, Дядя Манап, выздоравливай!» – написал Гаджиев в соцсети, выложив следующее видео:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamil Gadzhiev (@kamilgadzhiev) 13 Май 2020 в 10:06 PDT

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионом мира по боевому самбо. Его сын – Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 28 боев и 28 побед.

Источник: Отец Хабиба занимался зарядкой несмотря на запрет врачей