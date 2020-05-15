«Этот человек – легенда». Гэтжи поддержал отца Нурмагомедова - Советский спорт
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15 мая 2020 08:35ММА

«Этот человек – легенда». Гэтжи поддержал отца Нурмагомедова

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист перенес инсульт и находится в коме.

Первый номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи оставил запись в соцсети, посвященную Абдулманапу Нурмагомедову.

«Посылаю каждый позитивный флюид Хабибу и его отцу. Этот человек – легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», – написал американец в своем Twitter.

По информации СМИ, Нурмагомедов вышел из комы, однако, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Добавим, что Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Этой осенью его сын сразится именно с Гэтжи, который получил право на титульный бой.

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