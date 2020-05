«Этот человек – легенда». Гэтжи поддержал отца Нурмагомедова

Первый номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи оставил запись в соцсети, посвященную Абдулманапу Нурмагомедову.

«Посылаю каждый позитивный флюид Хабибу и его отцу. Этот человек – легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», – написал американец в своем Twitter.

Sending every positive vibe to Khabib and his Father. The man is a legend. I will keep praying for a speedy recovery. pic.twitter.com/W5wpnmBwx2