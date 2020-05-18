Руслан Раджабов - о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова: Про ИВЛ - насколько знаю, старая информация Руслан Раджабов, тренер команды Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии отца российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

- Говорят, ему намного лучше. Он пришел в себя. Об этом мне рассказал его старший сын. Но данный разговор состоялся не сегодня. К самому тренеру никого пока не пускают. А про ИВЛ - насколько я знаю, старая информация, - цитирует Раджабова RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, что 25 апреля у Абдулманапа Нурмагомедова была обнаружена пневмония. Его положили в одну из больниц Дагестана. 3 мая стало известно об ухудшении его состояния. Тренера пришлось спецбортом экстренно перевезти из Дагестана в Москву и положить в военный госпиталь. Позже сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и неделю пробыл в коме.