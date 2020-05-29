«Будь готов». Нурмагомедов опубликовал фотографию с тренировки - Советский спорт
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29 мая 2020 16:43ММА

«Будь готов». Нурмагомедов опубликовал фотографию с тренировки

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал фото, сделанную во время тренировки.

«Будь готов», - подписал Нурмагомедов фотографию, опубликованную в инстаграме.

Ранее американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Нурмагомедовым, а также объяснил, почему не хочет драться с чемпионом промоушена этим летом.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед.

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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