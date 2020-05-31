Джон Джонс – Дане Уайту: Засунь свои деньги туда, где у тебя рот - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 мая 2020 14:46ММАШарафудинов Виктор

Джон Джонс – Дане Уайту: Засунь свои деньги туда, где у тебя рот

Ранее глава UFC заявил, что чемпион в полутяжелом весе требует слишком высокий гонорар за следующий поединок.

Продолжается заочная перепалка президента UFC Даны Уайта и обладателя чемпионского пояса в полутяжелом весе Джона Джонса.

На пресс-конференции шоу UFC on ESPN 9 Уайт заявил, что ему нет никакого резона врать по поводу завышенных требований Джонса, и американский боец требует от 15 до 30 миллионов долларов за поединок против камерунца Франсиса Нганну в тяжелом весе. Теперь Джонс ответил в твиттере.

«Журналист попросил Дану показать сообщение, где я прошу денег, а вместо этого услышал 55 секунд объяснений, о том, что ему нет смысла врать, – написал Джонс. – Дана, я от тебе ничего не требовал. Я просто попросил организовать супербой и выплатить соответствующую компенсацию за мое в нем участие. Именно ты сделал переговоры публичными и заодно показал всему миру, сколько денег ты удерживаешь у своих атлетов.

Мы пообщались с Хантером со всем уважением, теперь же ты рисуешь из меня злобного парня, который без всякого уважения требует денег.

Ты говоришь, что тебе все равно. Тогда можешь засунуть свои деньги туда, где у тебя рот и освободить меня от контракта. Наверное, на своем следующем боксерском матче я заработаю больше денег, чем за три следующих боя в UFC вместе взятых».

24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда?  НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Борис Михайлов: НХЛ, если в июле и перезапустит сезон, сломает себе весь календарь Панарин попал в пятерку претендентов на «Харт Трофи» по версии НХЛ Овечкин предложил вернуть свою первую форму «Вашингтона»
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили вышел под залог Теннисист Басилашвили задержан за избиение бывшей жены
Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 07:55 ММА Ващенко Сергей
«Бавария» мчится к своему вечному рекорду 1972 года. И угрожает «Ювентусу» Разгромом «Фортуны» мюнхенцы подтвердили свои намерения сделать собственное чемпионство-2020 особенным. 31.05.2020 10:49 Футбол Сергеев Иван
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками. 30.05.2020 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Новости
15:23 Футбол Лионель Месси: И футбол, и жизнь уже не будут прежними
15:11 Баскетбол Андрей Ватутин: Если рынок просядет по зарплатам, выиграют российские игроки
14:56 ММА Тайрон Вудли – о поражении от Бернса: У меня нет оправданий
14:46 ММА Джон Джонс – Дане Уайту: Засунь свои деньги туда, где у тебя рот
14:19 Футбол Официально: «Пари Сен-Жермен» выкупил трансфер Икарди
14:12 Футбол «Рубин» не продлил аренду Ташаева
14:02 Теннис Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках
13:53 Футбол Малафеев ушел из «Зенита»
12:30 Футбол Власти Краснодарского края не разрешают «Краснодару» и «Сочи» проводить матчи со зрителями
12:15 Хоккей СКА поздравил Брагина с днем рождения
12:10 Футбол Александр Максименко: Хочу попробовать поиграть в одном из сильнейших европейских чемпионатов
11:52 Футбол Сергей Гуренко: Достижения Палыча с «Локомотивом» навсегда останутся в истории
11:40 Футбол Дмитрий Хохлов: Меня приглашали ЦСКА и «Спартак», но я выбрал «Локомотив» из-за Семина и Филатова
11:23 Футбол «Милан» не отказался от трансфера Азмуна, но приоритет для красно-черных – переход Йовича
11:06 Хоккей Борис Михайлов: НХЛ, если в июле и перезапустит сезон, сломает себе весь календарь
10:57 Баскетбол НБА может провести драфт 25 сентября
10:46 Формула-1 Руководитель «Рено» подтвердил интерес к Алонсо
10:35 Футбол «Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барселоной» об аренде Коутиньо
10:17 Футбол «Уфа» в третий раз прошла тестирование на коронавирус (видео)
10:07 Футбол «Локомотив» предложил болельщикам писать письма Семину
U.S. riots: coronavirus epidemic can escalate into a pandemic of terror
Неделя в Башкирии: жертвы коронавируса, его соперники и все остальные, кто нас удивил
На 30 мая в Тюменской области заболели коронавирусом еще 28 жителей
В Татарстане коронавирус выявили у 52 человек
Соблюдение масочного режима проверили в 800 автобусах Ростова
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика