Джон Джонс – Дане Уайту: Засунь свои деньги туда, где у тебя рот

Продолжается заочная перепалка президента UFC Даны Уайта и обладателя чемпионского пояса в полутяжелом весе Джона Джонса.

На пресс-конференции шоу UFC on ESPN 9 Уайт заявил, что ему нет никакого резона врать по поводу завышенных требований Джонса, и американский боец требует от 15 до 30 миллионов долларов за поединок против камерунца Франсиса Нганну в тяжелом весе. Теперь Джонс ответил в твиттере.

«Журналист попросил Дану показать сообщение, где я прошу денег, а вместо этого услышал 55 секунд объяснений, о том, что ему нет смысла врать, – написал Джонс. – Дана, я от тебе ничего не требовал. Я просто попросил организовать супербой и выплатить соответствующую компенсацию за мое в нем участие. Именно ты сделал переговоры публичными и заодно показал всему миру, сколько денег ты удерживаешь у своих атлетов.

Мы пообщались с Хантером со всем уважением, теперь же ты рисуешь из меня злобного парня, который без всякого уважения требует денег.

Ты говоришь, что тебе все равно. Тогда можешь засунуть свои деньги туда, где у тебя рот и освободить меня от контракта. Наверное, на своем следующем боксерском матче я заработаю больше денег, чем за три следующих боя в UFC вместе взятых».

I’d probably make more in my first boxing match than my next three UFC fights combined. There’s real estate, acting, just kicking it and being a dad. No one needs to put up with Dana‘s lies https://t.co/YKYKhqfR47