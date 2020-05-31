Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядел в восемь лет Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал детскую фотографию 24-летней давности.

«1996 год, школьные времена в селении Кироваул, Кизилюртовского района. Если что, я в кепке, в белой рубашке и в кармане пусто, шучу не пусто», - подписал Нурмагомедов фотографию, опубликованную в инстаграме.

Ранее глава UFC Дана Уайт, что бой между Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может состояться летом на частном острове в рамках проекта Fight Island. Позже Уайт высказался о возможной организации поединка между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.