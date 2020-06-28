Порье получил награду от UFC за благотворительную деятельность

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье получил награду имени Форреста Гриффина, о чем информирует пресс-служба UFC.
Отмечается, что этот приз вручается за волонтерскую и благотворительную деятельность. Порье стал первым, кому вручили эту награду. Он получил ее из рук президента лиги Даны Уайта.
OFFICIAL: @DustinPoirier named inaugural recipient of @ForrestGriffin Community Award presented by @ToyoTires.— UFC (@ufc) June 26, 2020
🏆 #UFCHonors pic.twitter.com/aMw9gBM6ee
Напомним, в 2018 году 31-летний боец вместе с супругой основал благотворительный фонд Good Fight Foundation. После каждого поединка он выставляет на продажу свою экипировку, а вырученные средства направляет на благотворительность.