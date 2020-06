Порье получил награду от UFC за благотворительную деятельность

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье получил награду имени Форреста Гриффина, о чем информирует пресс-служба UFC.

Отмечается, что этот приз вручается за волонтерскую и благотворительную деятельность. Порье стал первым, кому вручили эту награду. Он получил ее из рук президента лиги Даны Уайта.

OFFICIAL: @DustinPoirier named inaugural recipient of @ForrestGriffin Community Award presented by @ToyoTires.



🏆 #UFCHonors pic.twitter.com/aMw9gBM6ee