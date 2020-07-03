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03 июля 16:06

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Футбольный клуб соболезнует в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

«Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов - преданный болельщик «Спартака», отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Выражаем соболезнования родным и близким Абдулманапа», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

В пятницу Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из московских больниц на 58-м году жизни. О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В конце апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

Глава Цумадинского района Республики Дагестан Анваргаджи Вечедов рассказал о том, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен сегодня ночью в селе Кироваул.

источник: ФК «Спартак»
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