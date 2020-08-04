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04 августа 13:50
автор: Артур Гичунцев

«Детский сад». Канделаки – о выпадах Макгрегора в адрес Хабиба

Ранее ирландец поиздевался над россиянином после его слов о бое с Джастином Гэтжи.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала очередной выпад ирландца Конора Макгрегора в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее последний заявил, что «утопит» Джастина Гэтжи во время их поединка, после чего Макгрегор написал, что уроженец Дагестана «наложил в штаны» и будет «бегать от соперника по октагону». Позже Макгрегор удалил свой комментарий.

«Конор Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов – Гэтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трэш-ток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет. Детский сад какой-то», – написала Канделаки в своем Twitter.

источник: «Советский спорт»
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