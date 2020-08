Топовый боец UFC Колби Ковингтон отреагировал на заявление Даниэля Кормье.

В воскресенье, 16 августа он уступил чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу, после чего объявил о завершении карьеры.

«Выше голову, чемпион. Легенды не умирают», – написал Ковингтон в своем Twitter, выложив следующее фото:

Keep your head up champ @dc_mma! Legends never die! #ufc252 pic.twitter.com/E7KOpxxVPc