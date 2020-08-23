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23 августа 09:33
автор: Юрий Нечаев

Бейдер - после поражения от Немкова: Это не тот результат, на который мы рассчитывали

Россиянин нокаутировал американца во втором раунде.

Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер прокомментировал поражение от Вадима Немкова на Bellator 244.

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но такова игра. Я чувствую себя хорошо и благодарю всех за поддержку! Чертовски ненавижу проигрывать, но, как и всегда, продолжу работать над собой. Я потерял один титул, но чемпионский пояс в тяжелом весе все еще на моем плече. Вернусь сильнее, чем когда-либо», - написал спортсмен в твиттер.

Напомним, вчера Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях (5-0 в Bellator).

37-летний Бейдер имеет в своем активе 27 побед при шести поражениях в ММА. Еще один бой признан несостоявшимся.

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