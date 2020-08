Бейдер - после поражения от Немкова: Это не тот результат, на который мы рассчитывали

Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер прокомментировал поражение от Вадима Немкова на Bellator 244.

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но такова игра. Я чувствую себя хорошо и благодарю всех за поддержку! Чертовски ненавижу проигрывать, но, как и всегда, продолжу работать над собой. Я потерял один титул, но чемпионский пояс в тяжелом весе все еще на моем плече. Вернусь сильнее, чем когда-либо», - написал спортсмен в твиттер.

Well not the result we were after but it’s the game we play. I’m all good and appreciate the support! I freaking hate to lose but as always I’ll keep working my ass off. Lost one belt but still have that heavyweight belt on my shoulder and will be better than ever. 👊🏼@BellatorMMA pic.twitter.com/k1IbwSsGRf