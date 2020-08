Дана Уайт: Следующим соперником Яна станет Стерлинг

Президент UFC Дана Уайт заявил, что с большой вероятностью следующим соперником россиянина Петра Яна станет американец Алджамейн Стерлинг.

«Более чем вероятно, что это будет Стерлинг», — приводит слова Уайта журналист Дэймон Мартин в твиттер.

Dana White almost ready to FINALLY declare @funkmasterMMA next for @PetrYanUFC and the bantamweight title:



“It’s more than ~*ly going to be Sterling.”#UFCVegas7