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24 августа 17:13
автор: Юрий Нечаев

Дана Уайт: Следующим соперником Яна станет Стерлинг

Российский спортсмен остается непобедимым в UFC.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что с большой вероятностью следующим соперником россиянина Петра Яна станет американец Алджамейн Стерлинг.

«Более чем вероятно, что это будет Стерлинг», — приводит слова Уайта журналист Дэймон Мартин в твиттер.

Напомним, 12 июля Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо. Всего в активе 27-летнего россиянина 15 побед при одном поражении в ММА (7-0 в UFC).

31-летний Стерлинг одержал 19 побед и потерпел три поражения. Победная серия американца составляет пять поединков.

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