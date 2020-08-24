Дана Уайт: Следующим соперником Яна станет Стерлинг

Президент UFC Дана Уайт заявил, что с большой вероятностью следующим соперником россиянина Петра Яна станет американец Алджамейн Стерлинг.

«Более чем вероятно, что это будет Стерлинг», — приводит слова Уайта журналист Дэймон Мартин в твиттер.

Dana White almost ready to FINALLY declare @funkmasterMMA next for @PetrYanUFC and the bantamweight title:



“It’s more than ~*ly going to be Sterling.”#UFCVegas7 — Damon Martin (@DamonMartin) August 23, 2020

Напомним, 12 июля Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо. Всего в активе 27-летнего россиянина 15 побед при одном поражении в ММА (7-0 в UFC).