Американец Хуан Арчулета стал чемпионом Bellator в легчайшем весе.

В главном поединке Bellator 246 33-летний боец победил соотечественника Патрика Микса. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Арчулеты единогласным решением судей 49-46 48-47 48-47.

