Дана Уайт - о Чимаеве: Этот парень особенный

Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о Хамзате Чимаеве, одержавшем очередную победу под эгидой промоушена.

«Один удар. 17 секунд. Этот парень особенный. Я в бизнесе уже очень давно. Я видел, как многие великие приходят и уходят, но я никогда не видел ничего подобного», — приводятся слова Уайта в твиттере ESPN MMA.

Dana White had some high praise for Khamzat Chimaev after #UFCVegas11 📈



(via @MeganOlivi) pic.twitter.com/3CiTBcNWFX