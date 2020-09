Колби Ковингтон: Black Lives Matter – фальшивка, а Вудли – коммунист, ненавидящий Америку (видео)

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, одержавший сегодня победу над Тайроном Вудли в главном поединке UFC Fight Night 178, поделился мнением о движении Black Lives Matter.

«BLM — полная фальшивка, это просто шутка. Они берут к себе террористов, преступников. Это не трудолюбивые американцы, а плохие люди, которые нападают на полицию.

Если ты нарушаешь закон и угрожаешь копам оружием, значит, заслуживаешь того, что получишь. Правоохранительные органы нас защищают. Если их не будет, наступит эпоха Дикого Запада. Людям необходимо поблагодарить всех полицейских за то, что они держат нас всех в безопасности.

Тайрон Вудли — коммунист. Он марксист и поддерживает преступников. Он ненавидит Америку и поэтому был сегодня разбит», — сказал спортсмен после боя.

«Black Lives Matter is a complete sham. It's a joke. They're taking people that are complete terrorists. These are bad people… is a communist. He's a Marxist. He hates America.» - @ColbyCovMMA



Watch full video: https://t.co/byIP4pUx7M pic.twitter.com/F6ze1zGJZG