Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис бросил вызов Хамзату Чимаеву.

Сегодня спортсмен, представляющий Швецию, на турнире UFC Fight Night 178 техническим нокаутом на 17-й секунде первого раунда победил американца Джеральда Миршерта.

«Позвольте мне размазать Хамзата. Как же он плох», – написал Дэнис в твиттере.

let me smash Khamzat he’s so bad 😂