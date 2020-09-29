Дудаев оспорит титул у Алмейды на турнире ACA 112

Главным событием шоу станет чемпионский бой в легчайшем весе. Бразилец Даниель Де Алмейда будет защищать свой титул в бою против экс-чемпиона лиги WFCA россиянина Абдул-Рахмана Дудаева (24-5).

Даниель Де Алмейда завоевал пояс в марте 2020 года, одержав победу решением судей над россиянином Шамилем Шахбулатовым в рамках шоу ACA 105. В своем активе он имеет 27 побед в 33 поединках. Идет на серии из девяти побед.

В активе претендента на титул Абдула-Рахмана Дудаева 24 победы в 29 боях.