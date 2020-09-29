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29 сентября 12:01
автор: Сергей Ващенко

Дудаев оспорит титул у Алмейды на турнире ACA 112

4 октября в Грозном пройдет турнир ACA 112.

Главным событием шоу станет чемпионский бой в легчайшем весе. Бразилец Даниель Де Алмейда будет защищать свой титул в бою против экс-чемпиона лиги WFCA россиянина Абдул-Рахмана Дудаева (24-5).

Даниель Де Алмейда завоевал пояс в марте 2020 года, одержав победу решением судей над россиянином Шамилем Шахбулатовым в рамках шоу ACA 105. В своем активе он имеет 27 побед в 33 поединках. Идет на серии из девяти побед.

В активе претендента на титул Абдула-Рахмана Дудаева 24 победы в 29 боях.

источник: ACA
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