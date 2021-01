Сегодня вечером Нурмагомедов объявит о своем решении по поводу возможного возвращения в UFC

Президент UFC Дана Уайт сообщил, когда Хабиб Нурмагомедов расскажет о результатах встречи, на которой глава Абсолютного бойцовского чемпионата и российский боец обсудили возможность возобновления сотрудничества.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в профессиональных смешанных единоборствах после октябрьской победы над американцем Джастином Гэтжи, но при этом не был лишен титула чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб расскажет о своем окончательном решении по поводу возможного возобновления выступлений в ММА в эфире телеканала ABC в 23:00 по московскому времени. Уайт отметил, что это повлияет на предстоящий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, а также на весь дивизион легкого веса в целом.

Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw