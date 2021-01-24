Макгрегор – Хабибу: Давай подеремся снова! Хватит разговоров

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал заявление Хабиба Нурмагомедова.

«В моей команде те же люди, что были в ней с первого дня. Что есть, то есть. Знаете, уважительность между атлетами проявляется в такие моменты. Он показал себя, нет сомнений. Что бы ты ни говорил, важно собираешься ты возвращаться или нет.

Я был в борьбе с Дастином и сумел противостоять этому. Стили делают бои, я уже это говорил. Бывают самые разные случаи, одни парни разносят других, потом их самых разносят. Каждый бой и каждый атлет отличается. Если Хабиб так проявляет неуважение к моей команде – так давай лучше подеремся снова, друг мой! Я здесь и готов. Хватит разговоров!» – сказал ирландец, чьи слова приводит Sport24.ru.

Добавим, что 32-летний россиянин, владеющий титулом в легком весе, ушел из ММА в октябре 2020 года. Он уже встречался с Макгрегором осенью 2018-го и одержал победу удушающим приемом.