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МОК готов допустить россиян на Игры. Решение, которое надо приветствовать

Как относиться к позиции Международного олимпийского комитета.
МОК готов допустить россиян на Игры. Решение, которое надо приветствовать
25 января 2023 21:56
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автор фото: olympics.com

Итак, МОК показал себя организацией, способной к поиску компромиссов. Нет никаких шлагбаумов, барьеров, препонов или как угодно можно именовать недопуск россиян. Можно присовокупить модное словечко «бан». МОК разумно заявил (пока лишь заявил – еще ничего не сделал), что будет рассматривать возможность приглашения российских спортсменов в нейтральном статусе и в индивидуальном порядке.

Что такое в индивидуальном порядке, наверное, пояснять специально не надо. Мы это проходили уже перед Пхёнчханом-2018. Туда даже хоккейную сборную «атлетов из России» и ту формально приглашали каждого по одному - «в индивидуальном порядке». Но пригласили ж – та сборная даже выиграла, если то не забыл. Много было шума, что спустя 26 лет вернули олимпийское золото на родину. Тут, конечно, де юре очевидный косяк, потому что в 1992 году была сборная СНГ, а теперь – «атлеты из России». Но это уже детали.

Что такое в нейтральном статусе, тоже пояснять не надо. Участвуешь в Олимпиаде на полных правах и равных со всеми остальными спортсменами основаниях, только без флага и гимна. Тут новостей никаких нет – странно было бы рассчитывать на послабления для страны, находящейся под санкциями, часть из которых именно МОК год назад и инициировал.

Есть важное «но». Во-первых, допинговая история, на которой мы сидим плотно начиная с Сочи-2014 и с которой разбираемся-разбираемся, обещаем-обещаем, но до сих пор пока окончательно так и не разобрались. Много слов об этом сказано, поэтому нет смысла повторяться. Поэтому российские спортсмены (и не только они – это касается вообще всех, но мы заслужили особенно тщательный контроль) будут допущены к соревнованиям при условии, что соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие антидопинговые правила.

На этом направлении стоит ждать огромного количества новостей и нюансов. Мне лично страшно интересно, заставят ли Этери Тутберидзе дать ответ на вопрос, что делает в ее тренерском штабе доктор по фамилии Шветский, чья вина в допинге многих спортсменов прошлые годы доказана? Или же внимательное отношение гарантированно только спортсменам, а их окружение «шерстить» не будут?

И второе условие – будут приглашены политические незапятнанные (с точки зрения МОК, разумеется) спортсмены. МОК как раз показывает всем остальным, что спорт вне политики. Честная позиция. А вот дальше – как раз хороший тест для очень многих из нас: приветствуем решение и не педалируем больше никакие политические вопросы – значит, хотим, чтобы наш спорт развивался, чтобы спортсмены участвовали в мировых стартах, чтобы искусственно возведенные границы для нашего спорта быстрее пали. Кричим опять про выдуманные условия и выкручивание рук – занимаемся демагогией. Мяч на нашей стороне.

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МОК готов допустить россиян на Игры. Решение, которое надо приветствовать
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