Петлю у нас с шеи сняли, но с эшафота не отпустили. Россия все еще на крючке у WADA

Олимпиада 22 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Исполком Всемирного антидопингового агентства оставил в силе свое сентябрьское решение и не стал повторно дисквалифицировать наше национальное агентство РУСАДА.

Решение принято исполкомом WADA согласно рекомендации так называемой Комиссии по соответствию. Которая сочла, что прямо сейчас голову нашему спорту можно не рубить. Они и не стали. Хотя и с эшафота, уж поверьте, – тоже не отпустили. Так, разрешили погулять вокруг, до поры до времени.

БОЛЬШУНОВ И УСТЮГОВ ПОЕДУТ НА ЛЫЖНЫЙ ЧМ

Напомню, в чем была закавыка: восстанавливая в правах РУСАДА 20 сентября, WADA обязало нашу сторону предоставить данные из электронной базы московской допинг-лаборатории (той самой, где в поте лица трудился печально известный Григорий Родченков, с которого, как известно, все и началось) не позже 31 декабря. А в реальности извлечь эти данные зарубежным экспертам удалось только в январе – во время третьего визита в московскую столицу, с 9-го числа по 17-е. Так что формальный повод наказать Россию за «просрочку времени» (на чем наши многочисленные «доброжелатели» принялись настаивать прям с новогодней ночи) у исполкома вроде бы был.

Хотя не факт – тут мы с вами уже вступаем в малопонятную область юридической казуистики. Ведь доступ к базе лаборатории WADA, по идее, получила еще в декабре, во время второго визита, но там не срослись формальности – по официальной версии оборудование гостей не было сертифицировано в соответствии с нашим законодательством. С одной стороны – вроде бы чушь, с другой – это могло бы (в случае отрицательного решения исполкома) стать хорошим основанием для ответно-российских судебных исков. О чем руководители WADA, кстати, открыто говорили в новогодние каникулы, пытаясь успокоить «ястребов» крайнего толка.

Проще говоря, к этой задержке в полмесяца они цепляться не захотели. И по данному поводу мы действительно можем перевести дух. Ведь и биатлонный IBU, где Россия находится в статусе «временно отстраненной», и федерации по другим видам спорта жестко увязывали наше будущее с решением WADA по РУСАДА. А теперь пошедшие было разговоры об отстранении, например, наших лыжников (Большунов, Устюгов!) от стартующего через месяц чемпионата мира можно смело отправлять в утиль.

Ура?.. Х-м, сомневаюсь. А дальше-то что?

А дальше таких «часов икс», к сожалению, будет еще много.

ЛЕТОМ К ОПОЗДАНИЯМ МОГУТ ОТНЕСТИСЬ СТРОЖЕ

Во-первых, проверка на подлинность данных, полученных экспертами WADA в Москве. Хотя я подозреваю, что попробовать их «на зуб» они уже успели – как, соответственно, и о результатах первых доложить. Иначе решение исполкома вряд ли было бы благоприятным для России.

Во-вторых, вслед за нынешней порцией данных и их дальнейшим анализом WADA непременно затребует у Москвы уже не электронные «единицы-нули», а реальные пробы в реальных баночках. И тут крайний срок установлен тоже – 30 июня 2019-го. Причем его несоблюдение поопаснее нынешнего: если на первой стадии они могли сознательно идти на компромисс, чтобы не потерять вторую, то там «тормозов» будет априори меньше. Представьте такую ситуацию: эксперты WADA, неважно по каким причинам, вывозят пробы с аналогичной задержкой, уже в июле. Какой им будет смысл прощать нас так же, как сейчас? Так что летом со сроками-бумажками российской стороне стоит обращаться куда аккуратнее.

Ну, и в-третьих – последствия. Результаты анализов того, что они получили и получат из Москвы за ближайшие полгода. Да, пробы там все старые, и на действующих российских спортсменов они мало влияют. Ну, отнимут еще сколько-то давних медалей, обидно, но что с того?..

Нет, не так. Если размеры обнаруженных допинг-нарушений окажутся массово-глобальными, если речь действительно пойдет о сотнях атлетов (а такие вбросы уже звучали), то «срок давности» нам, боюсь, могут не учесть. И всю страну (то есть, ее спорт) опять, пусть и задним числом, накажут по полной программе.

В общем, новость хорошая, вздохнуть можно, а радоваться рано. Мы у WADA – все еще на крючке.