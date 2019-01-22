Юрий Ганус: Нас простили, но доверие полностью не восстановлено

Олимпиада 22 января 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Глава РУСАДА ответил на вопросы главного редактора «Советского спорта»

ОСНОВНАЯ РАБОТА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Встреча с главой РУСАДА была назначена на 18 часов, но постоянно отодвигалась. Сорок минут, потом еще 10 минут. Стали закрадываться сомнения: а точно ли восстановлено в правах РУСАДА, о чем вроде бы свидетельствовала логика всех предыдущих шагов?

– Все в порядке? Нас можно поздравить, Юрий Александрович? С чем задержка связана?

– Ждал официальных материалов от WADA. Надо было ознакомиться внимательно, чтобы быть во всем уверенным. Поздравлять можно прежде всего с тем, что исполком WADA поддержал соответствие РУСАДА всем необходимым критериям. Надо поздравить спортсменов, а также всех тех, кто занимается их сопровождением, с тем, что мы отошли – пусть и на время – от края пропасти. Можем дальше продолжать работать, помня о том, что остаются обязательства, связанные с выполнением второго этапа. Праздновать победу пока рано.

– Известно, насколько легко или тяжело принималось решение?

– Принято большинством голосов. 11 членов исполкома проголосовали «за». Определены условия, которые мы дальше должны выполнять. Фактически исполком WADA поддержал рекомендации рекомендации членов Комитета по соответствию. Рассматривались комитетом, по сути, два вопроса: итоги аудита РУСАДА, который был проведен 11-12 декабря, и итоги передачи проб московской лаборатории, который мы только что закончили. Точнее будет сказать, конечно, не самих проб, а электронной базы данных об этих пробах.

– Что дальше?

– Дальше отдел расследований WADA проведен работу по анализу баз данных, которые переданы. Если выяснится, что база данных была подвержена какой-то модификации в период после увольнения Родченкова в 2015 году или же является неаутентичной, то комитет по соответствию выйдет на исполком WADA с просьбой отозвать принятое решение о том, что РУСАДА соответствует всем необходимым критериям.

Затем будет составлен список спортсменов (на него мы влиять не можем), которые будут подвергнуты повторной проверке. Проверка будет осуществляться под контролем специалистов WADA. Каждые две недели на регулярной основе будут составляться отчеты о проделанной работе.

Поверьте, основная работа еще впереди. Этап, связанный с передачей баз данных, был непростым. Но повторные проверки – это процесс еще более сложный: очень много требований, которые нам предстоит соблюдать. Этот этап должен быть завершен к 30 июня. Новых задержек допускать нельзя. Положительная динамика уже есть. Тем более что РУСАДА – это по своему функционалу, оснащению, технологии, организации работы и многим другим критериям одно из лучших антидопинговых агентств в мире. Но мы были зависимы от тех факторов, на которые не можем оказывать воздействие. Московская антидопинговая лаборатория и РУСАДА – мы не зависим друг от друга.

ДАВЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

– Ваше заявление несколько недель назад о срыве сроков работы было довольно жестким. Отреагировал даже представитель президента, после чего многие решили, что работа ведется не столько Вами, сколько в политических кабинетах…

– Я ведь тоже реагировал на ситуацию и на поступающую информацию. В первых числах января уже было много заявлений о том, что инспекторы разочарованы, что надо решение о соответствии отозвать. Давление началось огромное. Знаете, когда я первое заявление получил из WADA? В ночь на первое января, в 2 часа 30 минут ночи.

Слава богу, что все это позади, что не сорвался приезд инспекторов второй – тот, что был 9 января. Если бы он сорвался или что-то пошло не так – ничего этого сейчас бы не было. Снова WADA в этом году уже не приезжало бы – это я знаю точно.

– Много раз звучит, что новая дата икс для нас – 30 июня.

– До 30 июня пробы будут вывезены за территорию Российской Федерации. И все перепроверки будут закончены до этого срока.

– На упомянутый список спортсменов Вы влиять не можете. Но хотя бы в черновике вы представляете, кто в нем?

– Нет, конечно. После анализа аутентичности базы только будет формироваться список.

– А как проверят аутентичность?

– До 2017 года информаторы передали определенный массив информации. В первую очередь будут проводиться сравнения, после чего будут сделаны выводы.

Дата есть, но технических вопросов еще огромное количество. У нас будут постоянные переговоры. Все условия и требования будут оговорены заранее. Истории, что возникают вопросы о несертифицированном оборудовании – такого повториться не должно.

Все вопросы – вывоз проб, их возвращение – все будут оговариваться. Какая именно будет логистика. Нас простили, но полностью доверие не вернулось. Поэтому это вопрос переговорщиков. Есть требования и есть срок – это для нас основное. И договариваться надо прямо сейчас, чтобы потом опять не возникло цейтнота.

РОДЧЕНКОВА НЕ МОГЛИ НИ ПОДТВЕРДИТЬ, НИ ОПРОВЕРГНУТЬ. ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ИНАЧЕ

– Немного хамский вопрос можно?

– Давайте!

– Давайте начистоту, Юрий Александрович… Успели зачистить и уничтожить все то, что нужно было подчистить в лаборатории и в базах?

– РУСАДА не имеет отношения к Московской антидопинговой лаборатории. Они выполняют анализ проб и возвращают нам результаты для обработки. Но я Вас благодарю за этот вопрос, потому что иначе мне бы его постоянно теперь задавали. Возникал вопрос в момент, когда не было допуска к лаборатории: если мы ограничили доступ в лабораторию из-за того, что там ведется уголовное дело, то как нам вести себя, когда Родченков и другие постоянно ссылаются на данные из лаборатории, а мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Это именно мы были заинтересованы в том, чтобы скорее все открыть и снять все вопросы, поставить точку. Я искренне надеюсь, что перевернем теперь эту страницу и будем нормально работать. Поэтому жду и скорейшего получения аккредитации новой московской лабораторией. Доверие восстанавливать надо. WADA помогла, пошла навстречу, теперь нам надо быстро решить все вопросы, которые от нас зависят.

У меня спрашивали знакомые: «А ты уверен, что там нет манипуляций?» – Я отвечал: «Там же Следственный комитет, почему я не могу доверять ему?»

– А доверие почему не вернулось, как считаете? Ведь теперь все открыто.

– Нельзя же провести черту: вот все, что было – надо забыть. РУСАДА – та же организация, хоть и обновилась на 90 процентов. Лаборатория тоже – не старая и новая, а в сознании WADA – все та же. Это важно понимать. Будем соответствовать требованиям WADA – все будет нормально.