Застрелившийся Лесун и буллиты на траве. Самое интересное из отбора в Токио-2020

Во вчерашней, стартовой статье этого «сериала» преобладали сухие факты – чтобы дать вам общую картину квалификационной кампании. Сегодня же речь пойдет о живых, оперативных событиях с непосредственным участием россиян. Уверяю, здесь каждый день что-нибудь да происходит.

Например, только что скончались надежды России впервые сыграть на Олимпиаде в софтбол. Эта облегченная разновидность бейсбола вернулась в программу Игр после 12-летнего перерыва, и чемпионат Европы в Остраве, являющийся одной из отборочных стадий к Токио, еще идет вовсю, но… Увы, наши девушки с битами уже не смогут подняться там выше девятого места, при том, что для попадания в совместный с Африкой (во как!) квалификационный турнир требуется быть минимум шестыми. Все решил последний матч в группе против сборной Голландии, который россиянки проиграли со счетом 3:6.

Что ж, теперь наши футболисты с футболистками (с ними все стало ясно еще прошлой осенью) по крайней мере не одиноки: число видов спорта, в которых Россия точно не будет представлена в Токио, возросло до двух. А на днях, боюсь, подоспеет и третий – бейсболисты еще ведут мучительную борьбу за последнюю, 12-ю путевку на ЧЕ-2019, но преодолеть и этот барьер, и все последующие им вряд ли по силам.

Зато женский баскетбол еще, курилка, жив! Пусть и побывал в недолгой реанимации. Наша сборная в Сербии после двух поражений на старте чемпионата Европы дважды оказывалась на грани провала: проиграй она опять в воскресенье или во вторник, и о токийских перспективах можно было бы забыть. К счастью, россиянки вовремя проснулись, победили в «матчах смерти» Белоруссию с Италией и теперь, чтобы войти в шестерку лучших команд континента и попасть в олимпийскую квалификацию, им достаточно выиграть еще один раз из двух – или сегодня в четвертьфинале у Испании, или в субботу у неудачника другой пары 1/4 Сербия – Швеция. А в межконтинентальном квалификационном турнире, который состоится в феврале, должно быть попроще. Там из каждой группы в Токио выходят либо три команды из четырех, либо две из трех.

КОВАРНЫЙ ЯПОНСКИЙ ДОЖДЬ

В воскресенье очень близок к тому, чтобы отобраться на Игры-2020, был действующий олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун. В финале Кубка мира, проходившем как раз в Токио, он лидировал после трех видов и убежал на дистанцию кросса с 15-секундным запасом от ближайшего преследователя. К сожалению, Лесуна подвела японская погода: из-за усилившегося дождя он намазал на третьем стрелковом рубеже и финишировал только седьмым. Аккурат накануне своего 31-го дня рождения

Хотя возможности все-таки квалифицироваться на Олимпиаду у Лесуна еще будут и какой-то из них он наверняка воспользуется. В многотысячной глыбе отборочной кампании, окинуть которую одним взглядом физически невозможно, хватает подобных формальных сюжетов. Например, вряд ли кто сомневался, что в Токио без проблем попадут российские синхронистки, как оно уже и произошло. Или возьмем традиционное, «скоростное» плавание, где для квалификации достаточно за 16 месяцев один раз выполнить временной норматив, который, понятное дело, далек от рекордных отметок. Ежели пловцу непросто показать такой результат, его присутствие-отсутствие в сборной нас с вами волновать не должно – шансами не то, что на медаль, а на финальный заплыв, тут все равно не пахнет.

Впрочем, о плавании и других водных видах мы поговорим подробнее несколько дней спустя – перед стартующим 12 июля чемпионатом мира в Корее. А сейчас вернемся к другим квалификационным баталиям.

ТАКОГО ХОККЕЯ НЕ ДОЖДЕШЬСЯ И ОТ ОВЕЧКИНА С КУЧЕРОВЫМ

Пожалуй, самая душераздирающая история случилась в конце июня с нашей женской сборной по хоккею. Не привычно-ледовому, а тому, что на траве. Ну, или на искусственном покрытии, давно заменившем газон в этом виде спорта.

Дело было так. На турнире серии FIH (международная федерация) в Хиросиме российские хоккеистки неожиданно выиграли свою группу и вышли сразу в полуфинал. Еще одна победа, и они попали бы в заключительный раунд олимпийского отбора, который на манер футбольных стыковых игр проводится по схеме плей-офф «матч дома-матч на выезде». В подобном блиц-криге реальный шанс на успех есть у всех, ведь голов в травяном хоккее тоже забивают негусто. А на Играх Россия в нем не выступала аж с распада СССР. Неужто пройдут?

Соперник по 1/2 в Хиросиме нашим достался непростой – хозяйки турнира и Олимпиады-2020, а заодно чемпионки прошлогодних Азиатских игр. Однако россиянки в первой половине матча открыли счет, а во второй сумели удержать ничью 1:1 до финального свистка. Что по правилам означало серию пенальти, то есть, буллитов…

Тут я не выдержал. Бросил все дела, залез на сайт FIH, нашел видеотрансляцию и стал смотреть в оба. Вот вы когда-нибудь видели буллиты на траве? Оказалось, весьма занимательное зрелище. Когда одна из японок по пути к воротам вдруг подцепила мячик клюшкой и принялась чеканить им перед собой прямо на бегу, словно оладьей на сковородке, я вообще чуть со стула не упал. Такого и у Овечкина с Кучеровым не увидишь.

Перебросить вратаря японской циркачке не удалось, но по буллитам наша сборная все равно проиграла. И теперь, как и мужская команда, может отобраться разве что по рейтингу, где они обе стоят слишком низко, в третьем десятке. Нет, похоже, что в Токио ни футбола, ни хоккея у нас не будет.

Зато будет много чего другого. Ведь из текуще-квалификационных событий я перечислил далеко не все – просто решил, что для первого раза хватит, дабы не перекормить. Но обязуюсь и дальше регулярно докладывать вам «выжимки» из токийского отбора. Он завершится только будущим летом, непосредственно перед Играми. Которые, как видите, уже фактически начались.