Бразильцы давали взятку Попову? Тогда почему он за них не голосовал?

Эта информация появилась минувшей ночью на сайте бразильского интернет-ресурса UOL. Кабрал утверждает, что девяти членам МОК, в число которых входили россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, было в общей сложности выплачено около двух миллионов долларов.

По словам Кабрала, они с главой НОК Бразилии Карлосом Артуром Нузманом сомневались в шансах Рио из-за мощного европейского лобби в Международном олимпийском комитете и решили прибегнуть к подкупу. Посредником при переговорах и передаче денег якобы выступал тогдашний президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламин Диак. Сначала он предложил 5-6 голосов за полтора миллиона, а затем сделал новое предложение – 9 голосов за $2000 000. Оно было также принято, и дополнительные пятьсот тысяч – переведены.

Попов уже опроверг эту историю в интервью агентству «Р-спорт». Он сказал, что шокирован заявлением Кабрала и наши юристы уже работают над возможными ответными ходами. По словам Попова, на сессии МОК в Копенгагене, где в октябре 2009 года была выбрана столица Игр, он вообще голосовал не за Рио-де-Жанейро, так что ни о каком подкупе речи быть просто не могло. «Пока не понимаю, что мне делать. Сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно. За что меня так приложили?», - говорит Попов.

Александр Попов – четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию. Членом МОК он был в 2000-2016 годах. Олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка стал членом МОК в 2008 году и остается им до сих пор.

При голосовании в 2009-м Рио-де-Жанейро опередил Токио, Чикаго и Мадрид. Американский город выбыл в первом туре, японский – во втором, результат третьего, в котором участвовали Рио с Мадридом, - 66:32 в пользу бразильцев.

Расследование по поводу махинаций на этих выборах было начато осенью 2017 года. В ходе операции Нузман был арестован, а в его доме и штаб-квартире НБА прошли обыски.

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