Флаг и гимн - это еще не спорт. Что ждет Россию после исполкома WADA?

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Рекомендации Комитета по соответствию, которые WADA решила предать гласности после их утечки в американские СМИ, у многих в России вызвали ужас, хотя на самом деле ничего сенсационного там нет. О том, что дело идет именно к этому, «Советский спорт» писал уже неоднократно, а глава нашего антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус вообще кричит об этом на всех углах больше года.

Документ с рекомендациями составлен четко, ясно и допускает двоякое толкование разве что в паре не самых принципиальных мест. Если вы его не читали, то первым делом обязательно ознакомьтесь.

Прочли? Тогда поехали!

СОГЛАСИТСЯ ЛИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ИСПОЛКОМ WADA?

Наверняка да. Во всяком случае раньше он так делал всегда. Правда, вице-президент WADA Линда Хеллеланд во вторник заявила норвежскому телеканалу NRK, что опасается за исход голосования на исполкоме 9 декабря в Париже. Мол, будет пророссийское давление со стороны МОК. Проблема в том, что в отличие от ситуаций перед последними Олимпиадами в Рио-2016 и Пхенчхане-2018, теперь (по новой редакции кодекса, действующей с весны прошлого года) WADA не нуждается в согласованиях-утверждениях Международным олимпийским комитетом своих решений на подобные темы. После исполкома останется только одна инстанция - CAS, спортивный арбитражный суд.

Судить о подковерных раскладах внутри исполкома и о юридических тонкостях слушаний в CAS нам с вами вряд ли по силу. Отметим лишь одно: если Россия станет оспаривать решение WADA в суде, это задержит весь процесс максимум на три месяца, то есть, до конца марта. А главное, конечно, в другом: что будет дальше? Когда нынешние предложения комитета преодолеют все инстанции и обретут силу окончательного решения. Можно, конечно, надеяться, что этого не произойдет, но такой вариант маловероятен.

ФЛАГ И ГИМН ТЕРЯЕМ СРАЗУ И ВЕЗДЕ

Итак, что же будет? РУСАДА дисквалифицируют. Для России это означает серьезные затраты на тестирование своих спортсменов зарубежными лабораториями в течение четырех лет. Непосредственно к спорту это отношения не имеет.

Наш флаг, гимн и вообще словосочетание «сборная России» исчезнут из официально-спортивного обращения на те же четыре года. Немедленно и везде. Ну, может, за точечными исключениями коммерческих лиг вроде КХЛ и НХЛ в хоккее или баскетбольных НБА, Евролиги и Единой лиги ВТБ. Впрочем, там сборные и не играют.

Никакого спортивного значения это, по большому счету, не имеет тоже. Да, неприятно, обидно, но не более. За последние годы мы уже пообвыклись, что нас время от времени лишают государственно-патриотических причиндалов на международной арене. Писал перед Пхенчханом и повторю опять: формально-нейтральный статус совершенно не мешает нам как болеть за своих, так и чествовать их потом. С любым сопровождением - хоть музыкальным, хоть текстильным.

СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ - ТОЖЕ НЕТ, ХОТЯ ПОСТЕПЕННО

Эту историю мы уже проходили в 2018-м: WADA настаивает, чтобы у России отняли все крупные турниры, но с оговоркой по соревнованиям, которые нам уже отданы, - если это осуществимо юридически и практически.

Тут многое будет зависеть от точки зрения международных федераций по конкретным видам спорта. Насколько где велик «вес» России, какие и на сколько уже подписаны контракты и т.д. Сильно сомневаюсь, что УЕФА рискнет весной вычеркнуть Санкт-Петербург из летне-футбольного Euro-2020. Наверняка будет тянуть и ISU с московским этапом Гран-при по фигурному катанию.

С другой стороны, четыре года – большой срок. К его окончанию у нас соревнований не останется точно. Что, безусловно, тоже плохо - но, опять же, и не смертельно. Как и потеря права выдвигать своих людей на руководящие посты в международных спортивных организациях. Да, нас отбросят назад, увы. В 2024-м придется все с нуля начинать. Но ведь в этом году жизнь на Земле не закончится, не так ли?

Про допуск на мировые арены российских «официальных лиц» я вообще молчу. Мне и раньше порой казалось, что чем меньше их там будет, тем лучше для нас же.

ГЛАВНОЕ - ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ, С КОТОРЫМ НИЧЕГО НЕ ЯСНО

Последний и самый важный вопрос. Причем как раз на него в рекомендациях комитета WADA конкретного ответа нет. Им еще лишь предстоит разработать критерии и процедуру для будущих российских «нейтралов». И именно от этого будет зависеть практически все.

Можно отобрать у страны все домашние турниры - но она будет побеждать за границей.

Можно выкинуть ее флаг, гимн, ее чиновников - перетерпим, плевать.

А вот сами спортсмены без участия в соревнованиях экстра-класса четыре года существовать не смогут. Все просто умрет, превратится в чемпионаты национальных водокачек а-ля Северная Корея. Кто-то, наверное, перебежит в другую страну, но это уже детали.

Резюмируем. Госсимволы и домашние турниры у нас наверняка отберут. То ли в конце этого года, то ли в начале следующего, что не шибко важно. Но! Сам российский спорт сохраняет шанс остаться в живых.

Насколько он велик? Этого мы до сих пор не знаем.