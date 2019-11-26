Флаг и гимн - это еще не спорт. Что ждет Россию после исполкома WADA?

Рекомендации Комитета по соответствию, которые WADA решила предать гласности после их утечки в американские СМИ, у многих в России вызвали ужас, хотя на самом деле ничего сенсационного там нет. О том, что дело идет именно к этому, «Советский спорт» писал уже неоднократно, а глава нашего антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус вообще кричит об этом на всех углах больше года.
Документ с рекомендациями составлен четко, ясно и допускает двоякое толкование разве что в паре не самых принципиальных мест. Если вы его не читали, то первым делом обязательно ознакомьтесь.
Прочли? Тогда поехали!
Наверняка да. Во всяком случае раньше он так делал всегда. Правда, вице-президент WADA Линда Хеллеланд во вторник заявила норвежскому телеканалу NRK, что опасается за исход голосования на исполкоме 9 декабря в Париже. Мол, будет пророссийское давление со стороны МОК. Проблема в том, что в отличие от ситуаций перед последними Олимпиадами в Рио-2016 и Пхенчхане-2018, теперь (по новой редакции кодекса, действующей с весны прошлого года) WADA не нуждается в согласованиях-утверждениях Международным олимпийским комитетом своих решений на подобные темы. После исполкома останется только одна инстанция - CAS, спортивный арбитражный суд.
Судить о подковерных раскладах внутри исполкома и о юридических тонкостях слушаний в CAS нам с вами вряд ли по силу. Отметим лишь одно: если Россия станет оспаривать решение WADA в суде, это задержит весь процесс максимум на три месяца, то есть, до конца марта. А главное, конечно, в другом: что будет дальше? Когда нынешние предложения комитета преодолеют все инстанции и обретут силу окончательного решения. Можно, конечно, надеяться, что этого не произойдет, но такой вариант маловероятен.
Итак, что же будет? РУСАДА дисквалифицируют. Для России это означает серьезные затраты на тестирование своих спортсменов зарубежными лабораториями в течение четырех лет. Непосредственно к спорту это отношения не имеет.
Наш флаг, гимн и вообще словосочетание «сборная России» исчезнут из официально-спортивного обращения на те же четыре года. Немедленно и везде. Ну, может, за точечными исключениями коммерческих лиг вроде КХЛ и НХЛ в хоккее или баскетбольных НБА, Евролиги и Единой лиги ВТБ. Впрочем, там сборные и не играют.
Никакого спортивного значения это, по большому счету, не имеет тоже. Да, неприятно, обидно, но не более. За последние годы мы уже пообвыклись, что нас время от времени лишают государственно-патриотических причиндалов на международной арене. Писал перед Пхенчханом и повторю опять: формально-нейтральный статус совершенно не мешает нам как болеть за своих, так и чествовать их потом. С любым сопровождением - хоть музыкальным, хоть текстильным.
Эту историю мы уже проходили в 2018-м: WADA настаивает, чтобы у России отняли все крупные турниры, но с оговоркой по соревнованиям, которые нам уже отданы, - если это осуществимо юридически и практически.
Тут многое будет зависеть от точки зрения международных федераций по конкретным видам спорта. Насколько где велик «вес» России, какие и на сколько уже подписаны контракты и т.д. Сильно сомневаюсь, что УЕФА рискнет весной вычеркнуть Санкт-Петербург из летне-футбольного Euro-2020. Наверняка будет тянуть и ISU с московским этапом Гран-при по фигурному катанию.
С другой стороны, четыре года – большой срок. К его окончанию у нас соревнований не останется точно. Что, безусловно, тоже плохо - но, опять же, и не смертельно. Как и потеря права выдвигать своих людей на руководящие посты в международных спортивных организациях. Да, нас отбросят назад, увы. В 2024-м придется все с нуля начинать. Но ведь в этом году жизнь на Земле не закончится, не так ли?
Про допуск на мировые арены российских «официальных лиц» я вообще молчу. Мне и раньше порой казалось, что чем меньше их там будет, тем лучше для нас же.
Последний и самый важный вопрос. Причем как раз на него в рекомендациях комитета WADA конкретного ответа нет. Им еще лишь предстоит разработать критерии и процедуру для будущих российских «нейтралов». И именно от этого будет зависеть практически все.
Можно отобрать у страны все домашние турниры - но она будет побеждать за границей.
Можно выкинуть ее флаг, гимн, ее чиновников - перетерпим, плевать.
А вот сами спортсмены без участия в соревнованиях экстра-класса четыре года существовать не смогут. Все просто умрет, превратится в чемпионаты национальных водокачек а-ля Северная Корея. Кто-то, наверное, перебежит в другую страну, но это уже детали.
Резюмируем. Госсимволы и домашние турниры у нас наверняка отберут. То ли в конце этого года, то ли в начале следующего, что не шибко важно. Но! Сам российский спорт сохраняет шанс остаться в живых.
Насколько он велик? Этого мы до сих пор не знаем.