ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 19:00 Сочи 0 Урал 0
Португалия - Сегунда 20:00 Бенфика Б 0 Насьонал 0
Португалия - Сегунда 20:00 Вилафранкензе 0 Пенафиел 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:00 Ливерпуль 0 Осасуна 0
Все медали Игр-2020. Мы давали точный прогноз
09 августа 15:17
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

Все медали Игр-2020. Мы давали точный прогноз

В своем прогнозе перед Олимпиадой «Советский спорт» угадал результат сборной России с точностью до одной медали.

В своей заметке накануне Игр в Токио я давал такой прогноз: сборная России выиграет 70 наград, из них 27 золотых, 16 серебряных, 27 бронзовых. Сейчас готов признаться, что умышленно слишком оптимистично оценивал число возможных побед: реально верил в 22-24 золотые, но хотел зацепить читателя верой в команду. Делал это, повторюсь, умышленно в пику букмекерам и прогнозистам-пессимистам. Первые, кстати, в основном давали тотал 17,5 (некоторые – 18,5) на число золотых медалей сборной и я вам уже тогда рекомендовал сделать ставку на тотал «больше».

В итоге сборная России сильно не добрала по золоту до того прогноза, но ведь могла же, согласитесь, выиграть намного больше. Возьмите да и поменяйте местами столбцы «золото» и «серебро», и поймете, что реальность вполне могла соответствовать нашему предсказанию. А то, что нам в Токио не везло, это, думаю, очевидно. Пять проигранных финалов в игровых видах спорта, спорное судейство в художественной гимнастике, проигрыш последним выстрелом и в пулевой стрельбе, и в стрельбе из лука – эту досадную серию неудач можно продолжать еще и еще.

Что же касается общего количества наград, то тут прогноз попал в 10,8 – я предсказал 70 медалей, получилась 71. Кстати, могло быть и больше, но наши пловцы, легкоатлеты и дзюдоисты явно недобрали наград на этих Играх.

Так что: читайте наши прогнозы, ставьте с нами, ставьте как мы, ставьте лучше нас.

Медали Токио-2020 по видам спорта (в скобках – прогноз «Советского спорта»)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
5 способов избежать перегрева телефонаЛионель Месси продолжит карьеру в ПСЖНападающий "Зенита" стал олимпийским чемпионом по футболуАвербух высказался о проигрыше АверинойДина Аверина разнесла судей и спрятала серебро в карманВнезапный ответ Кабаевой на слова Утяшевой о судействе на ОИ
ЦСКА и «Спартак» теперь товарищи. По несчастью
Три тура РПЛ позади (если не считать матч «Сочи» и «Урала»), а тем для обсуждений вагон. Главные – это московские беды. «Спартак» и ЦСКА провалили старт сезона, но каждый по-разному.
Эксперимент с Березуцким опять провалился. Как «Динамо» победило ЦСКА и село на колесо «Зениту»
Бело-голубые по всем статьям переиграли в столичном дерби армейцев: счет 2:1 не отражает их большого преимущества в центральном матче 3-го тура РПЛ.
Семин вдохнул в «Ростов» жизнь на глазах у Карпина. Каким получился первый матч Палыча в РПЛ-2021/22
В третьем туре Российской Премьер-Лиги «Химки» дома сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
У нас самое низкое место со времен Российской Империи, но все равно спасибо! Итоги последнего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 8 августа на Олимпийских играх в Токио.
«Жаль, в волейболе нельзя вручить два золота». Мнение о финале Россия — Франция, который стал гвоздем Олимпиады
Доигровщик петербургского «Зенита», победитель Лиги наций-2019 Федор Воронков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления волейбольной сборной России в олимпийском Токио.
Слезами горю не поможешь. Как Месси попрощался с «Барселоной» и взял курс на Париж
Лионель Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне, рассказав о подробностях своего ухода из каталонского клуба.
Без золота в игровых. Как российские гандболистки уступили Франции в финале Олимпиады
Женская сборная России по гандболу в матче за золотые медали Олимпийских игр в Токио потерпела поражение от француженок (25:30) и не смогла повторить свой триумф пятилетней давности.
Ган уничтожил Льюиса, Альдо деклассировал Муньоса. Итоги UFC 265
«Плеймейкер» подводит итоги невероятного турнира UFC 265, который прошел 8 августа в Хьюстоне. В главном бою француз Сирил Ган победил американца Деррика Льюиса, став временным чемпионом в тяжелом весе.
«Зенит» коллекционирует олимпийских чемпионов, Витория проиграл Кержакову, Садулаев понесет наше знамя на закрытии Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мире спорта.
Заказное убийство. Как Россию впервые с 1996 года оставили без золота Олимпиады в художественной гимнастике
В командных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянки заняли второе место, уступив 1,700 балла болгаркам.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика