Все медали Игр-2020. Мы давали точный прогноз

В своей заметке накануне Игр в Токио я давал такой прогноз: сборная России выиграет 70 наград, из них 27 золотых, 16 серебряных, 27 бронзовых. Сейчас готов признаться, что умышленно слишком оптимистично оценивал число возможных побед: реально верил в 22-24 золотые, но хотел зацепить читателя верой в команду. Делал это, повторюсь, умышленно в пику букмекерам и прогнозистам-пессимистам. Первые, кстати, в основном давали тотал 17,5 (некоторые – 18,5) на число золотых медалей сборной и я вам уже тогда рекомендовал сделать ставку на тотал «больше».

В итоге сборная России сильно не добрала по золоту до того прогноза, но ведь могла же, согласитесь, выиграть намного больше. Возьмите да и поменяйте местами столбцы «золото» и «серебро», и поймете, что реальность вполне могла соответствовать нашему предсказанию. А то, что нам в Токио не везло, это, думаю, очевидно. Пять проигранных финалов в игровых видах спорта, спорное судейство в художественной гимнастике, проигрыш последним выстрелом и в пулевой стрельбе, и в стрельбе из лука – эту досадную серию неудач можно продолжать еще и еще.

Что же касается общего количества наград, то тут прогноз попал в 10,8 – я предсказал 70 медалей, получилась 71. Кстати, могло быть и больше, но наши пловцы, легкоатлеты и дзюдоисты явно недобрали наград на этих Играх.

Так что: читайте наши прогнозы, ставьте с нами, ставьте как мы, ставьте лучше нас.

Медали Токио-2020 по видам спорта (в скобках – прогноз «Советского спорта»)