Навка - о трансгендерах в спорте: Это будет несправедливо. Я согласна с Путиным

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина, заявивший, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

«Я абсолютно согласна с президентом. Это будет несправедливый спорт, если мужчина будет соревноваться с женщинами. Тогда все мужчины будут юбки надевать и говорить, что они женщины», - приводит слова Татьяны РИА Новости.

Напомним, что в Токио впервые выступил спортсмен трансгендер, бывший мужчина Лорел Хаббард, выступая среди женщин в тяжелой атлетике, заняла последнее место, после этого объявив о завершении карьеры. Отметим, что Лорел, которую до смены пола звали Гэвин, являлась самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио (43 года).