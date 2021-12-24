Первый тренер Кучерова: НХЛ убила мечту Никиты. Он очень рвался на Олимпиаду

Геннадий Курдин, первый тренер российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова, прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Кучеров уже вторую Олимпиаду пропустил, а он на нее очень рвался. Хотел встретиться с ребятами, сыграть за страну. Он всегда рвется в сборную. Можно сказать, что убили его мечту», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, изначально игроки и их профсоюз договорились об участии в Играх, однако ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в лиге заставила руководство пересмотреть свое решение.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.