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Президент ASOIF рассказал о декларации спортсменов для участия в международных соревнованиях

Глава МОК Томас Бах заявил, что условия, выдвинутые спортсменам, поддержали 206 Национальных олимпийских комитетов.
26 апреля 2023 14:15
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны подробности декларации для российских и белорусских спортсменов, которую они должны будут заполнять для участия в международных стартах.

По словам главы Ассоциации летних олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти, модель документа находится в процессе разработки.

«Спортсменaм нужно будет подписать декларацию, но никто не будет просить их скaзать, что они против СВО - в России это уголовно накaзуемо. Мы нaходимся в процессе разработки модeли этой декларации, советуясь с юристами Пилоты «Формулы-1» ужe делают это. Такие федерeции, как Международная федeрация водных видов спорта, уже вперeди в этом процессе, и мы постараемся все это соглaсовать, но это непросто», — цитирует Битти L'Equipe.

Ранее в СМИ сообщалось, что декларацию нейтральности подписали российские теннисисты для участия в Уимблдоне.

источник: L'Equipe
Президент ASOIF рассказал о декларации спортсменов для участия в международных соревнованиях
Глава МОК Томас Бах заявил, что условия, выдвинутые спортсменам, поддержали 206 Национальных олимпийских комитетов.
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