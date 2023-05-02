ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В МИД РФ считают, что возвращение россиян в мировой спорт поддерживают большинство стран

В марте МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе.
02 мая 2023 10:05
автор: Александр Поволоцкий

В Министерстве иностранных дел России выразили уверенность, что большинство стран поддерживают возвращение атлетов из РФ на соревнования.

Ранее польский чиновник заявил, что инициировал создание коалиции из 36 стран, которая будет россиян на международную арену.

«Подaвляющее большинство стран — членов междунaродного олимпийского движения поддерживают возврaщение нашей страны в мировой спорт и нe идут на поводу у группы русофoбски настроенных государств, готовых на всe, вплоть до шантажа в виде бойкoтов спортивных соревнований, в результатe которых пострадают как атлеты, так и зрители», — приводят «РИА Новости» текст заявления МИД РФ.

Напомним, что ближайшие Олимпийские игры пройдут летом 2024 года в Париже.

источник: «РИА Новости»
В МИД РФ считают, что возвращение россиян в мировой спорт поддерживают большинство стран
В марте МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе.
02.05.2023 10:05
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
В Кремле объяснили позицию России по рекомендациям МОК
В Кремле объяснили позицию России по рекомендациям МОК
Выработка подходов для российских спортсменов продолжается.
28.04.2023 14:22
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Васильев заявил, что российским спортсменам нельзя ехать в нейтральном статусе
Советский биатлонист не верит, что к россиянам будут благосклонны
27.04.2023 13:22
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Польский министр сообщил, что формирует коалицию из 36 стран для недопуска россиян на турниры
Россиян в любом случае не допустят до ОИ-2024 в командных видах спорта.
27.04.2023 11:40
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Президент ASOIF рассказал о декларации спортсменов для участия в международных соревнованиях
Глава МОК Томас Бах заявил, что условия, выдвинутые спортсменам, поддержали 206 Национальных олимпийских комитетов.
26.04.2023 14:15
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Чернышенко: МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству страны
Дмитрий Чернышенко: МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству страны
Чиновник выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые».
26.04.2023 13:41
Олимпиада
Анастасия Брызгалова: Ни один спортсмен, который любит Россию, не пойдет на условия МОК
ОКР надеется, что МОК пересмотрит требования для допуска до международных стартов.
25.04.2023 15:36
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Бывший президент Чехии не поддержал отстранение россиян от международных соревнований
Бывший президент Чехии не поддержал отстранение россиян от международных соревнований
Политик заявил, что не видит смысла ни в запретах, ни в бойкотах.
21.04.2023 11:52
Олимпиада
автор: Александр Шульгин
Олимпийский комитет Армении выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии
Олимпийский комитет Армении выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии
По мнению генерального секретаря организации, спорт является гуманитарным мостом между народами.
19.04.2023 14:23
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Олимпийская чемпионка из Украины Баюл обратилась к Баху с просьбой не допускать россиян до ОИ
Олимпийская чемпионка из Украины Баюл обратилась к Баху с просьбой не допускать россиян до ОИ
Фигуристка записала видеообращение к главе МОК.
18.04.2023 08:18
Олимпиада
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика