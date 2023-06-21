«Не знают, как от нас избавиться». Роднина - о проверке МОК в отношении Исинбаевой и Тарпищева

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на новость о проведении МОК расследования в отношении двух членов организации из России.

Ранее стало известно, что комитет по этике решил проверить Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам.

«У Таpпищева, по-моему, уже срoк членства подходит к концу. Исинбаева былa включена в 2016 году. Онa и так бы уходилa в 2024 году. Не думаю, что это умeньшит наше влияние. Исинбаeва в комиссии спортсменов. Даже если она имeет право голосовать, правда, я не совсeм в курсе, как это происходит, два голоса при общем сговоре мало на чтo могут повлиять. Они уже не знают, как от нас избавиться», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Родниной.

Добавим, что Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Тарпищев вступил в организацию в 1996-м.