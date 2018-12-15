МОК потребовал от Зубкова и еще десяти россиян вернуть медали Олимпиады в Сочи - Советский спорт
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    • Олимпиада15 декабря 2018 22:20Источник: «РИА Новости»

    МОК потребовал от Зубкова и еще десяти россиян вернуть медали Олимпиады в Сочи

    Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от одиннадцати российских спортсменов и их партнеров в командных видах спорта вернуть медали Игр в Сочи.

    Как сообщает РИА «Новости», в список из 11 спортсменов попали: бобслеисты - Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы - Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки - Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

    «МОК потребовал вернуть медали у всех 11 российских спортсменов, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и у партнеров по команде в их командных соревнованиях», - сообщил в письме представитель пресс-службы МОК.

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