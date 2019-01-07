Олимпиада 07 января 2019 19:41 Источник: WADA

WADA подтвердило, что эксперты агентства прибудут в Москву 9 января

«9 января в Россию планирует прибыть экспертная группа из трех человек, работающая в WADA, для получения доступа и извлечения данных из бывшей московской лаборатории. Доступ к данным, их последующая аутентификация и анализ остаются критически важными», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте WADA.

«Несмотря на то что WADA согласно международным стандартам соответствия обязано предоставлять РУСАДА все возможности, мы продолжаем действовать, основываясь на том, что был пропущен крайний срок 31 декабря со всеми вытекающими последствиями.

Если миссия добьется успеха в сборе данных, это позволит выйти из длительного тупика и потенциально приведет к возбуждению множества дел», - приводит слова главы WADA Крэйга Риди пресс-служба организации.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что новый визит экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской антидопинговой лаборатории планируется 9 января.