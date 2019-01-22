Юрий Ганус: Никакие санкции к российским спортсменам применяться не будут

Олимпиада 22 января 2019 19:23 Источник: «РИА Новости»

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что никакие санкции к российским спортсменам применяться не будут, они будут выступать.

- Я хочу поздравить всех нас с решением исполкома. Я хочу поздравить всех спортсменов, руководителей. Мы отошли даже на время от края. Мы можем дальше продолжать работать, но все равно остаются обязательства. На данный момент мы работаем.

РУСАДА фактически сохраняет свое соответствие, никакие санкции по отношению к нашим спортсменам применяться не будут, они будут выступать. Россия продолжает привлекать международные соревнования на собственной территории, российские представители имеют шансы выдвигать свои кандидатуры в международные федерации, - приводит слова Гануса РИА «Новости».

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим всем необходимым требованиям.