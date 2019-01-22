Юрий Ганус: WADA может отозвать решение о соответствии, если база данных была изменена - Советский спорт
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Олимпиада22 января 2019 19:31Источник: Sport24.ru

Юрий Ганус: WADA может отозвать решение о соответствии, если база данных была изменена

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что WADA может вновь отстранить Россию, если найдет признаки вмешательства в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

- Отдел расследования WADA закончит работу по анализу базы данных, которая была передана. Если база данных была подвержена какой-либо модификации после увольнения Родченкова, то Комитет по соответствию будет выходить на исполком WADA с вопросом об отзыве соответствия.

Мы входим в рабочий второй этап. Но основная работа еще впереди. Этап, связанный с передачей электронной базы данных, был непростым. Нам придется потратить много усилий, чтобы выполнить все требования WADA. 30 июня должен быть завершен второй этап, - приводит слова Гануса Sport24.ru.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим всем необходимым требованиям.

#ганус юрий#wada (вада)#РУСАДА
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