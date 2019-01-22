Маргарита Пахноцкая: Логика и здравый смысл говорили о том, что решение WADA должно быть положительным - Советский спорт
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Олимпиада22 января 2019 19:55Источник: Телеканал «360°»

Маргарита Пахноцкая: Логика и здравый смысл говорили о том, что решение WADA должно быть положительным

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение исполкома WADA сохранить статус Российского антидопингового агентства.

- Логика, здравый смысл и факты говорили о том, что решение должно быть положительным. Единственный нестыкующийся момент — это дата. Я очень рада, что во внимание больше приняли содержание, а не формальный показатель. Думаю, все мои коллеги тоже очень довольны.

Это очень важное решение. Статус соответствия — это не просто наклейка. Это репутация внутри страны для тренеров, федераций и прочих заинтересованных сторон. Это важно для имиджа российского спорта и имиджа страны в целом. На сегодня мы имеем такой статус соответствия, который имеют все ведущие страны, - передает слова Пахноцкой телеканал «360».

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим всем необходимым требованиям.

#пахноцкая маргарита#wada (вада)#РУСАДА
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