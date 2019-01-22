Вячеслав Фетисов: Подтверждение статуса РУСАДА - это позитивное решение - Советский спорт
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Олимпиада22 января 2019 20:04Источник: ТАСС

Вячеслав Фетисов: Подтверждение статуса РУСАДА - это позитивное решение

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- Подтверждение статуса - это позитивное решение. Чтобы сохранить статус в будущем нам необходимо соблюдать кодекс WADA и следовать международным соглашениям. Нам также необходимо усиленно заняться образовательной деятельностью среди молодых спортсменов. При этом наши ребята показали, что, даже находясь под пристальным вниманием, способны добиваться результата.

Конечно, мы видим определенный конструктив в решении WADA. Ведь они могли иначе отнестись к несоблюдению нами срока передачи данных московской лаборатории, - передает слова Фетисова ТАСС.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.

#wada (вада)#РУСАДА#фетисов вячеслав
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