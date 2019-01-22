Елена Исинбаева: Считаю решение WADA очень мудрым и взвешенным

Олимпиада 22 января 2019 20:07 Источник: ТАСС

Член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранить статус Российского антидопингового агентства.

- Естественно, я довольна решением WADA, и считаю его очень мудрым и взвешенным. РУСАДА действительно выполнила все требования, все пункты дорожной карты были выполнены в срок. И самое главное, что независимые эксперты WADA получили доступ к лаборатории, и смогли получить все необходимые данные, чтобы перепроверить пробы, - передает слова Исинбаевой ТАСС.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.